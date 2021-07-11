Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию, в ходе которого он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом вечером в воскресенье, 11 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом (который займет пост канцлера в случае победы партии на грядущих выборах 26 сентября - Ред.)", - сообщили в представительстве главы государства.

Напомним, 22 июня, после телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину, Ангела Меркель позвонила главе Украины Владимиру Зеленскому и пригласила его на встречу в Берлин, чтобы обсудить Донбасс.

В свою очередь Зеленский недавно заявил, что в ходе визита в Германию он намерен обсудить вопрос завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что президент Украины везет на встречу с руководством Германии в Берлине 12 июля "аргументы для остановки строительства Северного потока-2".

Ужин Зеленского и Меркель в Берлине был запланирован на 20:00.