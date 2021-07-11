В пятницу, 9 июля в поезде "Интерсити" №731 сообщением Запорожье - Киев купившим билеты пассажирам по факту не хватило мест в очередном рейсе.

Это произошло из-за того, что состав заменили, не сказав об этом тем, кто купил билеты, рассказала в Facebook пользователь Надежда Майная.

Она оказалась среди тех, для кого места не нашлось – в ее билете было указано 86-е место, но в вагоне их было только 81, поскольку новые вагоны оказались короче прежних. Также в аналогичной ситуации по ее словам оказались "по десятку людей в нескольких вагонах".

Вариантов ей предложили несколько:

ехать 6 часов до Киева стоя;

занять любое свободное место, но только если на одной из станций не зайдет пассажир, который купил соответствующий билет;

искать с проводником свободные места в другом вагоне

"Это уже нечто совершенно новенькое, какое-то новое "дно". Хорошо, что хоть не предлагают сидеть двум людям на одном месте по очереди", – сетует Надежда.

Впрочем, позже она добавила, что в итоге никому стоя ехать не пришлось, а ЧП произошло из-за того, что предыдущий, большой состав, сломался.

"Но все равно остались и вопросы, и неприятный "осадочек". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми", – добавила женщина.

Фото: facebook.com/n.maynaya

Как сообщала "Страна", Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией. Поезд №960 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать до Чопа и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд №961 Мукачево - Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывает в Кошице.

Напомним, что происходит в поездах "Укрзализныци", чье руководство получает миллионные зарплаты.