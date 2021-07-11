В районе заповедника "Аскания Нова" в Херсонской области запретят использовать препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума, который стал причиной гибели более 2300 птиц.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил председатель Херсонской обладминистрации Сергей Козырь.

По его словам, история с массовой гибелью птиц получила большой резонанс не только в Украине, но и в мире.

"Потому что это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума" , - сообщил Козырь.

На данным момент от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскании Новой".

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, который будет запрещать его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в том числе, органические.

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас, слава богу, это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - сказал Козырь.

Напомним, начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе погибли более 2300 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины.

По данным фактам полиция открыла ряд уголовных производств. Следствие выяснило, что причиной гибели птиц стал химикат, применяемый для борьбы с грызунами.