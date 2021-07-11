В Литве хотят выделения €42 млн для укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения из-за потока нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Деньги пойдут на постройку пограничных укреплений и усовершенствование системы наблюдения.

"Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза", - сказал Мисилюс.

Литовский дипломат считает, что КГБ Беларуси, "скорее всего, приложило к этому руку".

Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Беларуси Литва считает "гибридной агрессией". По словам Мисилюса, базирующееся в Варшаве европейское агентство по охране границ Frontex планирует отправить в Литву 30 пограничников и несколько автомобилей. Соседняя Эстония также отправит 10 дополнительных офицеров.

В последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси.

Мы разбирались, как власти России хотят поменять правила для мигрантов. Предусматриваются существенные льготы и выгоды для тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получать российское гражданство (под этот критерий попадут все граждане Украины и не только после принятия законопроекта о репатриации).

Напомним, что в Турции разбился микроавтобус с мигрантами, 12 человек погибли на месте.