За несколько часов до своего успешного полета к границе космоса предприниматель Ричард Брэнсон опубликовал совместное фото с Илоном Маском.

"Большой день впереди. Отлично начать утро вместе с другом. Чувствую себя хорошо, чувствую себя взволнованным, чувствую готовность", - заявил Брэнсон в Facebook.

Интересно, что Илон Маск на фото сфотографировался босиком.

Интересно, что к месту запуска ракетоплана Ричард Брэнсон ехал на велосипеде.

Официальная роль Брэнсона заключается в том, чтобы оценить полет, а его наблюдения будут использованы для доработки процесса для туристов.

На данный момент известно, что уже несколько сотен землян забронировали места на следующих рейсах ракетоплана. Цена билета достигает 250 000 долларов.

Как сообщала "Страна", вечером в воскресенье, 11 июля 2021, миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity, который был создан с помощью его собственной фирмы Virgin Galactic.

Напомним, что еще в 2019 году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.