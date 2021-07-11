В озере Кременчуга Полтавской области нашли тело восьмилетнего мальчика Анатолия Жолобякова, о пропаже которого ранее сообщала его мать.

Об этом сообщает портал "Кременчуг оперативный" со ссылкой на правоохранителей.

По данным Кременчугского районного управления полиции, тело восьмилетнего ребенка достали из озера, которое находится на бывших артиллерийских складах.

Напомним, вечером в субботу, 10 июля, в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка неподалеку от озера. 38-летняя жительница Кременчуга рассказала правоохранителям, что не может найти своего сына. Известно, что мальчик отдыхал у водоема вместе с родными.

К поискам мальчика были привлечены все подразделения полиции города, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы, спасатели, кинологи и эксперты полиции.

Ранее мы писали о том, как на базе отдыха под Киевом девочка утонула в выгребной яме, пытаясь спасти упавшего туда младшего брата. Правоохранители выяснили, что мать оставила своих детей без присмотра. За содеянное ей грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.