На 32 км автодороги Киев - Одесса, в направлении Киева, около 20.00 вечера в субботу произошло ДТП с участием грузового автомобиля МAN и эвакуатора Mercedes. В результате которая вызвала осложнения в движении в течение нескольких часов.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

По предварительной информации, водитель грузовика совершал разворот, но не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего и произошло столкновение с эвакуатором.

Травмированного водителя авто Mercedes госпитализировали. На месте работали патрульные, медики и следователи, которые в дальнейшем будут устанавливать все обстоятельства этого ДТП. Соблюдайте ПДД и будьте особенно внимательными, управляя в темное время суток.

Как сообщала "Страна", под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали восемь человек. По информации телеканала "Украина 24", в результате аварии пострадали восемь человек, при этом один мужчина сломал ногу. Все пострадавшие были отправлены в больницу города Буча.

Ночью под Киевом столкнулись два грузовика. На трассе образовалась пробка в пять километров. Один из попавших в аварию грузовиков перевозил дефективные автомобили из США.