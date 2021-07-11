В воскресенье, 11 июля, в Киеве проходит торжественная церемония проводов сборной Украины на летние Олимпийские игры в Токио. Со спортсменами уже встретился президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Церемонию транслирует телеканал "Общественное".

В специальном телемарафоне участвуют президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион по легкой атлетике Сергей Бубка, министр молодежи и спорта, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, победитель Игр-1964 в Токио по фехтованию Григорий Крис, олимпийцы Токио- 2020 Жан Беленюк, Анита Серегина, Станислав Горуна, Анжелика Терлюга, Яков Хаммо, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ во главе с двукратным олимпийским чемпионом, главным тренером Юрием Чебаном и другие.

В ходе церемонии состоялась презентация олимпийской формы украинской сборной.

💙🎌💛Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Также в ходе мероприятия ожидается погашение олимпийской марки, посещение экспозиции спортивного музея и другие события.

В свою очередь глава государства и его супруга сегодня посетили штаб-квартиру НОК Украины в Киеве и встретились там со спортсменами, которые будут представлять страну на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.

"В центре для экипировки членов национальной олимпийской сборной Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировали образцы формы украинских олимпийцев для участия в Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Президент и первая леди отметили стильный дизайн экипировки национальной сборной, спортсмены-олимпийцы добавили, что она еще и очень удобная", - сообщили в Офисе президента.

Украину на Олимпиаде представят 158 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

"Хочу обратиться к вам ваши превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы - лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Вы действительно прославляете нашу страну. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается "Ще не вмерла..." и поднимается вверх сине-желтый наш украинский флаг", - сказал Зеленский, обращаясь к олимпийцам.

По его словам, украинские спортсмены, вне зависимости от того, какой вид спорта они представляют, становятся примером для подражания для детей и молодежи, поэтому необходимо, чтобы телевидение уделяло больше внимания спортивным новостям.

В свою очередь глава НОК Бубка пожелал спортсменам спокойствия и уверенности в собственных силах.

В Офисе президента добавили, что Владимир и Елена Зеленские также ознакомились с историей создания Олимпийского дома (штаб-квартирой НОК Украины), победами и достижениями олимпийской сборной Украины за годы независимости, после чего президент сделал запись в Книге почетных гостей.

Напомним, соревнования ХХХІІ Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее мы писали, что соревнования в столичном регионе проведут без зрителей из-за коронавируса.

Также мы публиковали полный список спортсменов, которые представят нашу страну на Олимпийских играх.