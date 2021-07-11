В компании-операторе "Nord Stream 2" рассчитывают полностью закончить строительство трубопровода "Северный поток-2" к концу августа 2021. Для этого необходимо завершить прокладку второй из "веток", первая уже готова.

Об этом заявил глава компании Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

"Сейчас уже завершены 98 процентов. Два процента, которые все еще не достроены, относятся к одной из двух цепочек. Другая линия полностью построена", - отметил Варниг.

Также он сказал, что в будущем по трубопроводу будет транспортироваться водород.

"Мы определили четкую цель - через десять лет "Северный поток-2" должен быть готов к транспортировке водорода по одной или по обеим ниткам", - сказал Маттиас.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Как сообщала "Страна", Меркель и Зеленский за ужином обсудят Донбасс и "Северный поток-2". Лидер ФРГ примет нашего президента 12 июля в Федеральной канцелярии.

Напомним, что ранее в Сербии был состыкован участок еще одного газопровода в обход Украины - "Турецкий поток". Поставки газа в Европу по нему ожидают с октября.