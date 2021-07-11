Из-за пандемии коронавируса люди стали менее подвижными - это создало дополнительные риски для их здоровья. При этом для того, чтобы поддерживать себя в форме, не обязательно интенсивно заниматься в спортивном зале.

В министерстве здравоохранения Украины рассказали, как поддерживать свое здоровье и снизить риск преждевременной смерти посредством физических упражнений.

"Чтобы жить, нам нужно двигаться. Физически активные люди имеют на треть меньше шансов преждевременно умереть по сравнению с теми, кто ведет не активный образ жизни. Неубедительный аргумент? Тогда вот еще несколько. Физические упражнения помогают укрепить кости и мышцы, и благодаря этому снижается количество падений и переломов. Уменьшается риск болезней сердца и инсульта, а также развития диабета второго типа. Активные люди имеют меньшую вероятность заболеть раком легких, желудка, почек, кишечника, пищевода", - сообщили эксперты.

Чтобы оставаться здоровым, по словам медиков, "не обязательно сгонять с себя семь потов в спортивном зале или бегать марафоны".

Взрослым людям рекомендуют проводить не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю.

"Например, можно начать с быстрой ходьбы. Но не надо раз в неделю два с половиной часа интенсивно гулять, а в остальные дни забыть об упражнениях. Лучше разбейте упражнения на 5 дней продолжительностью по 30 минут. И минимум дважды в неделю занимайтесь силовыми упражнениями. Это могут быть упражнения с гантелями, отжимания от пола, стояния в планке и тому подобное", - посоветовали в Минздраве.

Если больше по душе упражнения высокой интенсивности, такие как бег или активные занятия в фитнес-группах, советуют заниматься не менее 75 минут в неделю. Также человек может комбинировать эти занятия с упражнениями средней интенсивности.

Людям старшего возраста следует делать упражнения на улучшение равновесия. Например, стояние на одной ноге. Взрослым с хроническими состояниями и пороками развития следует не менее двух раз в неделю заниматься силовыми упражнениями, которые привлекают все основные группы мышц.

Наиболее активными, по словам медиков, должны быть дети. Каждый день минимум час им следует заниматься упражнениями средней и высокой интенсивности. Поэтому если они любят бегать, играть в футбол, прыгать со скакалкой, стоит всячески поощрять такие занятия.

"Физические упражнения - самый простой способ позаботиться о своем здоровье и своих родных. Не игнорируйте его", - посоветовали в Минздраве.

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