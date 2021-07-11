В параде, приуроченному к 30-летию Независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа, впервые в истории примут участие служебные собаки Госпогранслужбы.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает пресс-центр ведомства.

"Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, в Великих Мостах Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины", - сообщили пограничники.

По их словам, все собаки, которые будут участвовать в параде, занимаются поиском оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе.

"Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - добавили пограничники.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что женщины-военнослужащие, которые примут участие в торжественном параде, будут носить экспериментальную обувь с меньшим каблуком.

Ранее мы писали о том, как украинские власти хотят "распилить" грандиозный бюджет, выделенный на подготовку празднования 30-летия Независимости.