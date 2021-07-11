Вскоре после запуска космический ракетоплан VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту сумел достичь границы космоса и вернулся на Землю. Космонавт успешно приземлился, его встретили его дети.

Презентация полета ведется на YouTube-канале его компании.

Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 год, на борту аппарата, созданного в его собственной компании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный полет, находятся еще пять человек.

В частности, это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic, экс-сотрудница NASA Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Как сообщалось ранее, корабль планировал преодолеть отметку в 80 километров. На такой высоте члены экипажа в течение нескольких попадают в невесомость. После этого пилоты в ручном режиме должны были провести торможение и в режиме планера посадить VSS Unity на взлетно-посадочную полосу космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Первый в истории запуск космоплана был отложен на полтора часа из-за погодных условий.

Напомним, что испытания корабля VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос, в Virgin Galactic начались с 11 декабря 2020 года.

Напомним, что в 2019 году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.