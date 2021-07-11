Украинцам стоит ожидать ослабления аномальной жары, которая стоит уже на протяжении нескольких дней по всей стране, только с 19-20 июля. Тем временем сегодняшний вечер может принести южным регионам кратковременные грозовые дожди.

Об этом в своем Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, отдельные локальные дожди сегодня могут пройти в Полтавской области, а в Карпаты придут осадки с грозами.

В большинстве регионов Украины температура воздуха составляет +30...+34 градуса. В Киеве столбики термометров достигают +30...+33 градуса.

По словам Диденко, ослабление жары в Украине стоит ждать только с 19-20 июля. До этого времени в стране продержится аномальная жара.

"Крутые места сейчас - по шею в воде, на прохладной плитке в позе морской звезды, с мокрым полотенцем на лбу, за полярным кругом. А также в Париже, Лондоне, Праге, Варшаве - они расположились в зоне влияния холодного атмосферного фронта. Он, фронт, к нам 12-го июля собирается, однако, чтобы ослабить жару - нет", - сообщила синоптик.

Напомним, синоптики Укргидрометцетра в свою очередь на завтра предрекают большинству регионов страны грозовые осадки.

Также мы писали о том, что на США надвигается экстремальная жара до +54 градусов.