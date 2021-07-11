Количество погибших под завалами 12-этажного жилого дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, увеличилось до 86.

Об этом сообщает правительство округа Майами-Дейд в Facebook.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава объявила сегодня, что спасатели достали еще семь тел погибших.

"Судьба 43 человек остается неизвестной", - добавила она.

Также было отмечено, что спасатели все еще работают на месте трагедии. Ранее сообщалось о 79 погибших.

Как сообщала "Страна", после обрушения дома во Флориде нашли живую кошку. Ее нашли выбравшейся из-под завалов, но животное не покидало место трагедии. Кошла принадлежит семье Гонсалес. Анджела и Девен Гонсалес получили серьезные травмы в результате трагедии, они госпитализированы.

Напомним, что в ночь на 24 июня в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд (штат Флорида, США) обвалилась часть 12-этажного жилого дома. Среди пропавших без вести, которые, скорее всего, находились в здании, - граждане по меньшей мере девяти стран, включая США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Также мы сообщали о том, что в США ураган "Эльза" угрожает штату Флорида.