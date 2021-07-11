На юге Польши в населенном пункте Боровце недалеко от города Ченстохова в ночь на воскресенье, 11 июля застрелены трое людей: 44-летние супруги и их 17-летний сын.

Подозреваемым в убийстве объявлен 52-летний брат погибшего мужа, который некоторое время жил с этой семьей в одном доме. На него объявлена облава. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что в местной полиции примерно в час ночи в воскресенье получили сообщение о ссоре в частном доме жителей населенного пункта Боровце. По прибытии на место полицейские обнаружили трупы трех человек с огнестрельными ранениями.

Вскоре полиция Ченстохова объявила о розыске 52-летнего Яцека Яворека, который является старшим братом убитого 44-летнего мужчины. В последнее время он жил в доме этой семьи.

Полиция организовала облаву на предполагаемого убийцу. Сообщается, что он вооружен и опасен. Фото подозреваемого в убийстве трех человек мужчины демонстрируют в блоках новостей все польские информационные телеканалы.

Фото: rmf24.pl

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