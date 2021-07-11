Украинские медики подготовили список из десяти полезных сезонных овощей, которые обязательно необходимо включить в рацион уже сегодня, ведь именно летом они обладают наиболее ярким вкусом и многочисленными полезными свойствами.

Соответствующий пост опубликовала пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в своем Facebook.

Свекла

Время корнеплодов только начинается. У свеклы еще нет своей характерной плотной структуры, он полон сладкого сока и, конечно же, пахнет землей, из-за чего некоторые стараются избегать свеклы в своем рационе. Зря. Свекла, благодаря высокому естественному содержанию калия и нитросоединений, является прекрасным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для нормализации давления. Его не обязательно отваривать, натертая на крупной терке или порезанная соломкой свекла сочетается с чесноком и свежей зеленью. Заправьте блюдо полезным растительным маслом, добавьте немного лимонного сока, и вы получите замечательный летний салат. Также сок свеклы можно добавить в ваш домашний лимонад. Красный пигмент свеклы - беталаин - обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, оказывает положительный эффект при метаболических, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях.

Сладкий перец

Сезон для сладкого перца длится с июля до сентября. Поэтому, пора активно включать его в свое меню. Перец является источником витамина А, С, Е и витамина В6. Зрелый сладкий перец содержит в 6 раз больше витамина С, чем лимон. А в красном и желтом перце содержание провитамина А (каротина) такое же, как в моркови. Некоторые сорта перца содержат жгучее вещество капсаицин, обладающее противовоспалительным, болеутоляющим и онкопротекторным свойством. Сладкий перец хорошо подходит к разным блюдам - ​​овощным рагу, соте, салатам, сочетается с другими овощами и мясом.

Морковь

Хотя морковь доступна круглый год, сейчас она особенно вкусная. Отправляясь с семьей отдохнуть на природу, возьмите с собой эти корнеплоды, как легкий перекус. Морковь не только источник микроэлементов, но также богата витаминами. А еще, морковь, как и свекла, богатая фолатами, которые необходимы детям и беременным женщинам. Морковь является одним из лидеров по содержанию провитамина А, необходимого нам для хорошего зрения, крепкого иммунитета и здоровой кожи.

Кукуруза

Кукурузные зерна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а также аскорбиновой кислотой. А еще ценными минеральными веществами: солью калия, кальцием, фосфором, железом и магнием, а также микроэлементами: никелем и медью. Но главное - кукуруза является источником клетчатки, полезной для нашего пищеварения. Отваривайте кукурузу, добавляйте специи и масло и наслаждайтесь вкусом лета.

Огурцы

Огурцы радуют нас своей хрустящестью и утоляют жажду. А как они пахнут! Огурцы - прекрасный перекус, если вы отправляетесь на прогулку в жару: они могут притупить чувство голода, утолить жажду, и одновременно насытить полезными витаминами и минеральными веществами. Огурец содержит аскорбиновую, фолиевую и пантотеновую кислоту, а также другие витамины и биологически активные вещества. Хрустите на здоровье! А еще огурцы можно использовать не только как гарнир или в салатах. Вы можете добавить сок огурца в свой лимонад. В сочетании с цитрусами, огурец придаст напитку свежий вкус и аромат.

Молодая фасоль

Речь идет не о стручковой фасоли, а именно о молодых плодах фасоли. Фасоль богата белками, витаминами и минеральными веществами. Вы можете готовить лобио, добавив к фасоли свежие помидоры, пряности и ароматные травы, или использовать ее в супах, салатах, мясных и овощных блюдах. Для поддержания молодости и здоровья, по крайней мере половина белков в вашем рационе должны быть растительного происхождения. Именно фасоль является источником растительного белка.

Молодой картофель

Хотя традиционно картофель рассматривают как углеводную пищу, летнюю молодую картошку относят к крахмалистым овощам. В ней меньше углеводов и больше воды, чем в зрелом осенне-зимнем картофеле, его кожура, богатая витаминами и микроэлементами, еще достаточно тонкая и вы можете готовить картофель различными способами, чтобы не терять его полезные свойства. Молодой картофель вкусен отварным с зеленью, запеченным, грилированным или тушеным с другими летними овощами.

Помидоры

Помидоры летом кардинально отличаются от тех красных шариков, которые мы покупаем в супермаркете зимой. Кроме высокого содержания провитамина А, витамина С и других витаминов, помидоры содержат особое полезное вещество - ликопин, которое является антиоксидантом и способно снижать риск развития рака. Это вещество становится более доступным, если помидор подвергнуть термической обработке. Поэтому ешьте помидоры не только в свежем виде, а и добавляйте их в свои супы, соусы и овощные рагу - они станут еще полезнее.

Лук

Хотя пока никто не придумал способ нарезки лука без слез, страдания с лихвой окупаются пряным вкусом и полезностью этого овоща. Ему присущи антиоксидантные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. Лук богат витамином С, минеральными веществами. Добавляйте лук в свою пищу в свежем и термически обработанном виде.

Баклажаны

Баклажаны будут радовать нас своим неповторимым вкусом до осени. Середина лета - время включать их в свое меню. Кроме витаминов и минеральных соединений в баклажанах высокое содержание полифенолов. Они полезны для сердечно-сосудистой системы человека, препятствуют развитию диабета, снижают риск развития рака и укрепляют иммунитет. Также сырые и отварные баклажаны обладают выраженным антибиотическим эффектом.

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