В субботу, 10 июля, на Черногорском хребте в украинских Карпатах выпал снег.

Кадры опубликовал пользователь Руслан Гродюк у себя в Facebook.

"Погода на горе Поп Иван 10.07.2021". – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что поверх зеленой травы выпал мелкий снег. При этом уже сегодня Черногорский горный поисково-спасательный пост заявил, что погода на улице +11. А снег растаял.

Напомним, похожая картина наблюдалась еще 14 июня. Тогда в карпатском высокогорье снова выпал снег. Столбики термометров в горах опустились до 0 градусов.

Как сообщается, аномальная погода была зафиксирована на горе Поп-Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. По состоянию на 07:00 там было облачно и шел снег.

Также мы писали, что во второй день лета Карпаты продолжило накрывать мокрым снегом. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -2 градуса.

"Страна" также рассказывала, что за день до наступления лета в Карпатах выпал снег. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский в последний день лета было пасмурно и падал снег.