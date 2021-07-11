Запуск космического ракетоплана Unity, первого в "космической гонке миллиардеров", перенесли на один час из-за погодных условий. Теперь начало прямой трансляии назначено на 17:30 по Киеву, сам старт пройдет позже.

Сам миллиардер Ричард Брэнсон, который входит в экипаж из 6 человек, приехал к "воротам в космос" на велосипеде в сопровождении двух автомобилей.

Как сообщала "Страна", миллиардер Брэнсон сегодня отправится в космос на персональной ракете. Официальная роль Брэнсона заключается в том, чтобы оценить полет, а его наблюдения будут использованы для доработки процесса, заявили в компании.

На данный момент известно, что уже несколько сотен землян забронировали места на следующих рейсах ракетоплана. Цена билета достигает 250 000 долларов.

Ранее компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, сумела успешно провести новый испытательный космический полет.

Напомним, что самолет британского миллиардера Ричарда Брэнсона, которому принадлежит один из Виргинских островов, доставил туда Барака Обаму с супругой, когда он ушел с поста президента США.