Погода в Украине в понедельник, 12 июля, ожидается с частичными грозовыми дождями, которые затронут большинство областей.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди пройдут на Волыни, а на остальной части региона будет сухо. Температура будет от 29 до 32 жары днем, а ночью около 15-18 по Цельсию.

На севере Украины будет дождливо и с грозам. На улице ожидается 31-33 градуса со знаком "плюс", однако ближе к вечеру похолодает до 18-20 тепла.

Похожая картина будет и в центральной части страны – 29-32 жары будут совмещаться с грозой и дождями. Ночью столбик термометра покажет от 18 до 20 по Цельсию.

На юге завтра будет 30-32 жары и грозовые дожди. После захода солнца показатель опустится до 19-21 тепла.

Без осадков частично будет на востоке Украины – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там воздух прогреется вплоть до 33 жары, а ночью будет свежее – 19-21 градус со знаком "плюс".

Напомним, согласно прогнозу синоптиков жара в Украине спадет не раньше следующих выходных.

Также сообщалось, что 23 июня, в Закарпатье столбики термометров поднялись до +39,8 градусов, такой аномальной жары в региона не было до этого в течение 130 лет.