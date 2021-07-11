Вечером в воскресенье, 11 июля, миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity.

Миллиардер летит не один, а в составе экипажа корабля из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона. На данный момент известно, что уже несколько сотен землян забронировали места на следующие запуски. Цена билета достигает 250 000 долларов.

Официальная роль Брэнсона заключается в том, чтобы оценить полет, а его наблюдения будут использованы для доработки процесса, заявили в компании.

Видео: youtube.com/Virgin Galactic

Как сообщала "Страна", испытания корабля VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос, в Virgin Galactic начались с 11 декабря 2020 года.

Напомним, что в 2019 году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.