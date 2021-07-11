Перед выходными сотрудники полиции Киевской области обезвредили организованную группировку, нападавшую на протяжении нескольких лет на дома судей и чиновников, преимущественно в Киеве и столичном регионе.

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, возглавлял банду детский тренер по восточным единоборствам, тренировавший детей в Дарницком районе Киева до того как его объявили в государственный розыск.

К преступному промыслу он привлек нескольких коллег по спорту и ветеранов АТО. На счету у задержанных бандитов вооруженные налеты на дома судьи апелляционного суда Киевской области, совершенный в 2019 году, разбойные нападение на домовладение служителя Фемиды одного из районных судов Киева и других госслужащих.

Во всех случаях бандиты использовали строгую конспирацию, называли себя по позывным как военные чтобы не выдать личных данных.

Угрожали потерпевшим оружием, совали детям в руки гранаты, чтобы родители не поднимали шума и даже стреляли в потерпевших, оказавших сопротивление.

Они заявляли чиновникам во время налетов, что все их добро нажито коррупционным путем и потому подлежит "конфискации".

Как рассказали нам наши собеседники в МВД на условиях анонимности, разбойники настолько уверовали в свою безнаказанность, что будучи в розыске не стеснялись звонить сотрудникам правоохранительных органов и угрожать, как бы издеваясь над ними.

По предварительным данным своих жертв они находили через сайты журналистских расследований, в которых в деталях описывались дома и имущество судей и чиновников и даже прилагалось видео, снятое с квадрокоптеров над домовладениями.

Учитывая такую детальную информацию бандитам даже не приходилось проводить разведку, потому как они знали как подойти к домам своих жертв. Сейчас задержанным вручено подозрение по ч.3 ст.187 УК Украины-Разбойное нападение с проникновением в жилье, совершенное группой лиц.

Только по этой статье им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Как ранее сообщала "Страна", полицейские разыскивают группировку, члены которой вскрывают дома и пытают людей под Киевом. Кроме того, по данным стражей правопорядка, злоумышленники похищали машины.

Напомним, что в Киеве во время взлома квартиры на горячем поймали серийных домушников.