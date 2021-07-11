В воскресенье, 11 июля, во французском городе Страсбург умер украинский корреспондент информагентства "Укринформ" Андрей Лавренюк.

Об этом сообщил его коллега Роман Сущенко.

"Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ", моего товарища, известного и яркого журналиста-международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу "Укринформа". Это тяжелая потеря для всех нас и отечественной журналистики", - сказал Роман Сущенко.

В то же время причины смерти на данный момент не разглашаются.

Уточним, что Лавренюк работал в "Укринформе" с 2011 года и был корреспондентом агентства в Брюсселе и Страсбурге. До этого он был корреспондентом УНИАН и работал офицером пресс-службы Минобороны.

Напомним, оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, пострадавший во время акций протеста в Тбилиси 5 июля, умер. Точные причины смерти пока не известны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом и сотрясением мозга он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан.

После этого основательница движения "Дроа", оппозиционерка Елена Хоштария облила красной краской стены, двери и холл в администрации грузинского правительства, обвинив его в безответственности из-за смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели".