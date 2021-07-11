Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что президента страны Жовенеля Моиза перед смертью пытали. Также он пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству.

Об этом он рассказал в своем интервью ABC News.

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей. И мы твердо верим, что правосудие будет обеспечено", - заявил временный премьер Гаити.

Также он добавил, что, по его мнению, подозреваемые, которые находятся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза. Он считает, что благодаря их свидетельствам преступление будет раскрыто.

Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года. Это покушение на Моиза было не первым - в октябре 2018 года его обстреляли во время официальной церемонии, но тогда глава государства не пострадал.

Напомним, Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин была ранена. Позже в СМИ сообщили, что она умерла, однако вскоре посольство Гаити в Доминиканской республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Затем власти республики заявили о задержании подозреваемых в преступлении. Согласно предварительной информации, отряд убийц состоял из 26 наемников. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк".

Ранее "Страна" подробно писала о том, как и почему убили президента Гаити и при чем здесь США.