Новый рекорд. Разумков похвастался итогами велотренировки. Фото и видео
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков публично похвастался, что во время своей велопрогулки установил новый личный рекорд.
Соответствующий пост был опубликован в Facebook.
"Новый рекорд – 2. В этот раз средняя скорость чуть более 22 км/час на расстоянии в 50 км", - рассказал он.
Также Разумков уточнил, что вчера была горячая дискуссия относительно электровелосипеда, у которого из-за длинного расстояния спустило колесо. Поэтому сегодня он решил проехать меньшее расстояние.
"Для тех, кто "точно" знает, как должен выглядеть велосипедист после заезда - сделал отдельное видео. Касаемо языка в приложении - я думаю, это уже мое личное мнение", - добавил он.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не дал однозначного ответа, будет ли он поддерживать во втором чтении законопроект президента Зеленского об олигархах, который 1 июля был принят за основу, если все же решение о том, кого внести в реестр олигархов будет принимать СНБО.
Также "Страна" писала, что Разумков подписал закон о коренных народах, теперь документ передали на подпись президента Владимира Зеленского