Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков публично похвастался, что во время своей велопрогулки установил новый личный рекорд.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"Новый рекорд – 2. В этот раз средняя скорость чуть более 22 км/час на расстоянии в 50 км", - рассказал он.

Также Разумков уточнил, что вчера была горячая дискуссия относительно электровелосипеда, у которого из-за длинного расстояния спустило колесо. Поэтому сегодня он решил проехать меньшее расстояние.

"Для тех, кто "точно" знает, как должен выглядеть велосипедист после заезда - сделал отдельное видео. Касаемо языка в приложении - я думаю, это уже мое личное мнение", - добавил он.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не дал однозначного ответа, будет ли он поддерживать во втором чтении законопроект президента Зеленского об олигархах, который 1 июля был принят за основу, если все же решение о том, кого внести в реестр олигархов будет принимать СНБО.

Также "Страна" писала, что Разумков подписал закон о коренных народах, теперь документ передали на подпись президента Владимира Зеленского