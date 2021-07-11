В воскресенье, 11 июля, Государственный департамент США решил отправить на Гаити большую делегацию. Решение было принято в связи с политическим кризисом в стране, которой возник после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает издание Juno7.

В делегацию, например, вошли специальный помощник президента Хуана Гонсалес и исполняющий обязанности заместителя помощника государственного секретаря по делам западного полушария Лаура Лохман.

Во время визита делегация должна встретиться с исполняющим обязанности премьера Клодом Жозефом и провозглашенным Сенатом временным президентом Жозефом Ламбером. Данных о других членах делегации пока нет.

Как ожидается, новые переговоры должны стать площадкой для дискуссии между высшим руководством страны. Сейчас на пост президента Гаити претендуют 3 человека.

Напомним, Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин была ранена. Позже в СМИ сообщили, что она умерла, однако вскоре посольство Гаити в Доминиканской республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Затем власти республики заявили о задержании подозреваемых в преступлении. Согласно предварительной информации, отряд убийц состоял из 26 наемников. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк".

Ранее "Страна" подробно писала о том, как и почему убили президента Гаити и при чем здесь США.