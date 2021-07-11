В воскресенье, 11 июля, в Москве 13-летний мальчик-аутист выбросил свою новорожденную сестру из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Это случилось на улице Левобережной. Малышке было 8 дней, она погибла от падения с 7 этажа. Мать в момент трагедии была дома, за ребенком не уследила. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", - рассказали журналисты.

Известно, что на месте события сейчас работают специалисты. Они допрашивают родителей и очевидцев трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые из Кембриджского университета установили, что у трансгендеров и не определившихся с полом (небинарных людей) аутизм и другие психические расстройства встречаются чаще, чем у цисгендерных людей - то есть тех, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.

Мы также рассказывали, что ровно 20 лет назад в известном британском медицинском журнале Lancet вышла печально известная статья, в которой утверждалось, что вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) заражают детей аутизмом.