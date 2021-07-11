Основательница движения "Дроа", оппозиционерка Елена Хоштария облила красной краской стены, двери и холл в администрации грузинского правительства, обвинив его в безответственности из-за смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели".

Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Правительство ответит за то, что мы потеряли Лексо", - заявила она журналистам. Хоштария считает, что именно правительство в ответе за произошедшие беспорядки и за "низкий уровень демократии в стране, что привело к физическим противостояниям".

Напомним, оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, пострадавший во время акций протеста 5 июля, умер. Точные причины смерти пока не известны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом и сотрясением мозга он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан.

Как писала "Страна", 5 июля в Тбилиси радикалы сорвали проведение ЛГБТ-марша, которым должна была завершиться неделя прайда. На улицах города собрались тысячи воинственно настроенных людей, требовавших отмены марша. Они забросали камнями и бутылками журналистов, в результате чего пострадали десятки сотрудников СМИ. В итоге организаторы вынужденно отказались от проведения "Марша достоинства".