В воскресенье, 11 июля, британский миллиардер Ричард Брэнсон отправится в суборбитальный космический полет, используя свой ракетоплан VSS Unity.

Трансляция старта пройдет на Youtube-канале Virgin Galactic.

Так, на борту корабля будет команда из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона. На данный момент известно, что уже несколько сотен землян забронировали места на ракетоплане. Цена билета достигает 250 000 долларов.

Официальная роль Брэнсона заключается в том, чтобы оценить полет, а его наблюдения будут использованы для доработки процесса, заявили в компании.

Напомним, компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, сумела успешно провести новый испытательный космический полет.

Начало испытаний корабля VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос, в Virgin Galactic начались с 11 декабря прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.