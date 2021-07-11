Полиция и спасатели в Кременчуге ищут пропавшего 8-летнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Около 21 часов, 10 июля, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи озера бывших артскладов пропал ребенок 8 лет", - рассказали полицейские.

Правоохранители немедленно прибыли на место вызова, где 38-летняя кременчужанка сообщила, что не может найти своего 8-летнего сына Анатолия.

К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и эксперты полиции.

Утром в воскресенье, 11 июля, личный состав полиции Кременчуга приступил к прочесыванию территории, где отдыхал мальчик с родными. К поискам подключились спасатели и водолазы государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коммунального предприятия "Кременчуг аквасервис". Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что под Тернополем в кукурузе нашли двухлетнюю девочку, потерявшуюся вечером в воскресенье.

Также сообщалось, что в Винницкой области из-за ливней спасатели сутки искали пропавшего без вести подростка на велосипеде.