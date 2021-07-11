Москва осудила Париж за заявление госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, который призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - написала она.

По ее словам, французское внешнеполитическое ведомство не может указывать другим странами и народам, какие вакцины использовать в борьбе с распространением коронавируса.

"Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - написала она.

Напомним, в четверг Клеман Бон заявил, что Франция призывает страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. По его словам, в список вакцин для прививания французов от коронавируса должны входить только те препараты, в действенности которых есть уверенность.

Также мы писали, что в июне главы Германии и Франции Меркель и Макрон назвали вакцины "Спутник" и "Коронавак" "менее эффективными" и раскритиковали Грецию за их одобрение.