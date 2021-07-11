В ночь на воскресенье, 11 июля, в Турции разбился микроавтобус с мигрантами, в результате чего погибли 12 человек. Еще около 20 получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu.

Так, автомобиль упал в канаву, после чего загорелся во время ночной поездки неподалеку от Юмакли в провинции Ван, граничащей с Ираном. На место инцидента сразу же прибыли медики, пожарные и представители правоохранительных органов.

Всего в больницу были направлены около 20 человек. Мигранты, в основном были из Ирана, Афганистана и Пакистана. Обычно граждане этих стран пешком пересекают границу, после чего их переправляют на запад - в Стамбул и Анкару.

Аналитики утверждают, что вывод войск США из Афганистана стал дополнительным триггером к тому, что молодые люди пытаются уехать из страны.

В Турции разбился бус с мигрантами. Фото: Анадолу

Напомним, в Киеве оказалась квартира, в которой прописано более 1 000 человек-мигрантов. При этом общая площадь помещения всего тридцать квадратных метров. В мэрии города заявили, что подобных квартир-муравейников в Киеве около тысячи.

Также "Страна" писала, что около села Оноковцы в Закарпатской области пограничники Чопского отряда задержали четырех нелегальных мигрантов из эпицентра смертельного черного грибка Индии, которые пытались добраться в ЕС.