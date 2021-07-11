Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые выступил на публике с традиционной проповедью после перенесенной неделю назад операции на кишечнике.

Об этом сообщает портал Vatican news, транслировавший его речь.

Понтифик выступал из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли, где его прооперировали.

Напомним, в прошлое воскресенье, Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему сделали плановую операцию.

По данным службы печати Святого престола понтифику предстояло хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом.

"Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)", - говорилось в распространенном заявлении.

Как мы писали, ранее президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину. Также он заявил, что рассчитывает на поддержку Понтифика в урегулировании конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск I изменил законодательство о плотском насилии для католиков.