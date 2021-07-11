В ходе сегодняшних досрочных парламентских выборов в Молдове правоохранители получили 14 сообщений, касающиеся возможных нарушений.

ОБ этом сообщает "РИА Новости".

"Полиция Молдовы получила 14 сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов", - рассказали журналисты.

Чуть позже стало известно, что явка на досрочных парламентских выборах в Молдове составила 19,58% по состоянию на 12:00. При этом для признания выборов состоявшимися, она должны превысить показатель в 33%.

Напомним, сегодня, 11 июля, в Молдове начались досрочные парламентские выборы. 2 тысячи избирательных участков по всей стране открылись в воскресенье утром.

Молдова осталась без полномочного Кабинета министров в разгар пандемии - в конце декабря 2020 года, когда в отставку подал премьер-министр Ион Кику. Произошло это за день до истечения президентского срока пророссийского Игоря Додона.



Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний президента Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.