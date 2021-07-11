В воскресенье, 11 июля, в Грузии умер сотрудник независимой телекомпании TV Pirveli Александр Лашкавара, которого избили 5 июля противники проведения в Тбилиси гей-парада.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, во время погрома в офисе НКО "Сирцхвилия", близкой к организаторам ЛГБТ-парада, около 20 религиозных радикалов в течение получаса избивали телеоператора за то, что он пытался снять гей-парад. В результате инцидента Александр Лашкарава получил сотрясение головного мозга.

Вчера его выписали из больницы, где ему сделали операцию. Больной должен был лечиться дома, но внезапно скончался. Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная травмами. Тело оператора обнаружила его мать.

TV Pirveli утверждает, что семья Лашкавара была против судебно-медицинской экспертизы, поскольку не доверяет МВД. Но около десяти полицейских силой унесли тело жертвы на экспертизу.

Напомним, в грузинском Тбилиси разъяренные противники ЛГБТ разорвали флаг Евросоюза у здания парламента страны. На видео было запечатлено, как толпа рвет на кусочки флаг Евросоюза. Кроме того, один из участников протеста залез на флагшток у здания парламента и стал размахивать флагом Грузии.

Отметим, что 5 июля в Тбилиси радикалы сорвали проведение ЛГБТ-марша, которым должна была завершиться неделя прайда. На улицах города собрались тысячи воинственно настроенных людей, требовавших отмены марша. Они забросали камнями и бутылками журналистов, в результате чего пострадали десятки сотрудников СМИ. В итоге организаторы вынужденно отказались от проведения "Марша достоинства".