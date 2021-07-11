Полиция выследила и задержала гражданина Турции Демирала Низаметтина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах в Германии, который сбежал из зала харьковского апелляционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

Как сообщается, 8 июля 47-летний иностранец после оглашения постановления об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его уже ждал автомобиль, на котором он и скрылся.

Полиция начала поиски беглеца. Выяснилось, что он скрывается в столице. Иностранец был схвачен в Киеве на улице Дегтяревской. Полицейские провели задержание вместе с сотрудниками спецназа.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Харьков, где его поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев. Затем его экстрадируют в Германию.

Напомним, ранее в Киеве сбежавший из-под суда подозреваемый в педофилии сутки прятался в дымоходе. Ночью он пытался уйти по крыше, где и был задержан правоохранителями.

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