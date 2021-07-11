Из-за сильного дождя и внезапного подъема уровня воды в реках в Ивано-Франковской области 12 человек, среди которых были дети и подростки, оказались в бурных потоках. Их пришлось вытаскивать спасателям.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, вода поднялась в реке Быстрица Надворнянская. Вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнев на расстоянии 15 м от берега на острове находятся 7 человек, 6 из которых дети. Они не могли самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место, спасателям пришлось добираться к ним на лодке.

Также в городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская, на расстоянии 8 м от берега находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке составил около 1 м. Спасатели прибыли к месту и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

Кроме того, в городе Яремче на островке посреди реки Прут на расстоянии 15 м от берега находился 15-летний подросток. Сотрудники ГосЧС в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили его на берег.

В тот же день в селе Мирное, Надворнянского района, двое детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 м от берега. Самостоятельно добраться до берега было невозможно из-за сильного течения в реке. Спасатели прибыли к месту происшествия на катамаране и переправили пострадавших на берег, передав детей родителям. С пострадавшими работал психолог ГУ ГосЧС в телефонном режиме.

Напомним, ранее спасатели предупреждали об угрозе выхода рек из берегов из-за ливней.

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