По данным на утро 11 июля в Крыму обновили суточный антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. За последние 24 часа болезнь обнаружили у 368 человек.

Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы", - сказал он.

Уточним, что предыдущий рекорд был установлен 13 января этого года - тогда было выявлено 365 зараженных за сутки.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство рассматривает несколько вариантов в отношении граждан России после того, как Украина вернет полуостров. Один из них - полное выдворение с полуострова.

Ранее "Страна" писала, что возле Крыма прошли совместные батальонные тактический учения подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с аннексированным полуостровом.