Компания Pfizer собирается в ближайшее время проинформировать американские власти о необходимости применения третьей (бустерной) дозы данного препарата.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным газеты, соответствующий брифинг могут провести уже в понедельник. Во встрече, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок.

Как сообщается, в четверг Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения бустерной дозы препарата. "Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <...> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - сказано в сообщении.

По информации агентства Reuters, FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата. "Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech выпустят новую вакцину против "Дельта"-штамма Covid-19.

Также мы писали, что в мире женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer.