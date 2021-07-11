Борцы за равные права полов в ЮАР обратились к правительству страны с просьбой легализовать полиандрические союзы (многомужество - Ред.), так как сейчас закон разрешает только мужчинам иметь более одной жены (полигамия - Ред.).

Об этом говорится в материале ВВС.

Как сообщает издание, это предложение было включено в документ, официально известный как "Зеленая книга", который правительство опубликовало для общественного обсуждения. Власти ЮАР начинают самый значительный пересмотр законов о браке с момента падения режима апартеида в 1994 году.

"Важно помнить, что цель "Зеленой книги" - это защита прав человека, нельзя упускать это из виду, - говорит Шарлин Мэй, адвокат Женского юридического центра, занимающегося вопросами прав женщин. - Мы не можем отвергнуть правовую реформу, потому что она бросает вызов определенным патриархальным взглядам в нашем обществе".

Также в "Зеленой книге" предлагается официально признать мусульманские, индуистские, еврейские и растафарианские браки.

При этом в Южной Африке одна из самых либеральных конституций в мире, она предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин.

Хотя предложение о легализации полиандрии часто не вызывает возражений, оно вызвало понятное отторжение у представителей духовенства, занимающих места в парламенте.

Лидер оппозиционной Африканской христианско-демократической партии преподобный Кеннет Мешу заявил, что полиандрия разрушит общество. "Настанет момент, когда один из мужчин скажет - ты проводишь большую часть времени с другим, - и между мужчинами возникнет конфликт", - добавил он.

Лидер исламской партии "Аль-Джама" Ганиф Хендрикс сказал: "Похоже, что, когда родится ребенок, выяснять, кто его отец, придется с помощью ДНК-тестов".

Кроме того, бизнесмену и телеведущему Мусе Мселеку, у которого четыре жены, идея многомужества также не нравится.

"Это разрушит африканскую культуру. А как насчет детей в этих браках? Как они узнают, чьи они дети?" - вопрошает Мселеку, который играет главную роль в южноафриканском реалити-шоу о своей полигамной семье.

"Женщина не может взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли женщина теперь платить лоболу (традиционный выкуп за невесту) за мужа? Возьмет ли муж ее фамилию?", - возмущается Мселеку.

Однако профессор Коллис Мачоко, специалист в этой области, не удивлен такому настрою в консервативных кругах страны: "Африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых мы не можем контролировать, и возражения сводятся именно к вопросам контроля".

Он добавил, что занимался исследованиями полиандрии в своей родной стране - соседней Зимбабве. Он поговорил с 20 женщинами и 45 мужчинами, состоящими в подобных браках, хотя они не признаются законом и вообще являются социальным табу.

"Некоторые в обществе воспринимают полиандрию недоброжелательно, поэтому он была загнана в подполье. Секретность тут как у масонов, - говорит он. - Столкнувшись с кем-то незнакомым, кому они не доверяют, эти люди просто отрицают, что состоят в подобном браке. Все это из-за страха репрессий и преследования".

Напомним, ранее мы писали, что в ЮАР женщина впервые в истории родила 10 детей. Предыдущий рекорд был установлен в мае.

Однако в Минздраве страны не подтвердили рождение десятерни, заявив, что это не возможно.