В Бельгии умерла 90-летняя женщина, которая ранее заразилась двумя штаммами коронавируса - "Альфа" и "Бета". При этом вакцинацию она не проходила.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники утверждают, что женщину госпитализировали в марте, диагностировав "Альфу". Состояние больной быстро ухудшалось, в результате чего она умерла. После этого медикам удалось обнаружить, что женщина также была носителем штамма "Бета". Оба варианта в то время циркулировали в Бельгии, поэтому пенсионерка могла заразиться ими от двух разных людей.

Согласно классификации ВОЗ, штаммы "Альфа" (Великобритания) и "Бета" (ЮАР) относятся к категории особо опасных - они увеличивают способность болезни передаваться от человека к человеку, изменяют симптоматику и характеризуются большей устойчивостью к вакцинам.

Всего в Бельгии с начала пандемии обнаружили один миллион зараженных Covid-19 , умерли 25 тысяч человек.

Напомним, распространение в ЮАР более заразного штамма "Дельта" Covid-19 привело к массовому наплыву пациентов в больницы, в том числе в крупнейшем городе страны Йоханнесбурге, и к перегрузке системы здравоохранения.

Также в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "Дельта". Кабинет министров Украины в июне утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.