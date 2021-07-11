В Киевской области на трассе М05 в ДТП столкнулись два грузовика. В результате один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии, кроме того, к двум часам ночи 11 июля в направлении столицы образовалась пробка длиной около 5 км.

Об этом сообщает в Телеграм-канал ресурс "Вартові Еспресо".

Один из попавших в аварию грузовиков перевозил дефективные автомобили из США.

Как рассказали свидетели, водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, который двигался с одесского направления на Киев, и начал делать разворот. В это время в него въехал перевозчик автомобилей. Водителя последнего пришлось вырезать из кабины грузовика, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, в пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях. Из-за этого движение было перекрыто в обоих направлениях. В результате перекрытия на трассе образовалась пробка.

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