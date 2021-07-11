Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа. Видео
Марин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого неизвестными, сделала первое публичное заявление после трагедии.
Марин Моиз сейчас находится на лечении в Майами. Она опубликовала у себя в Twitter обращение, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят "убить его мечту, его видение, его идеологию".
MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021
"У этого акта нет названия, потому что нужно быть безграничным преступником, чтобы убить такого президента, как Жовенель Моиз, даже не дав ему возможности сказать ни единого слова", - сказал она.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Тогда правоохранители задержали 20 человек.
Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.
Временным исполняющим обязанности главы государства стал председатель сената Жозеф Ламбер.