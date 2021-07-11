Марин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого неизвестными, сделала первое публичное заявление после трагедии.

Марин Моиз сейчас находится на лечении в Майами. Она опубликовала у себя в Twitter обращение, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят "убить его мечту, его видение, его идеологию".

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

"У этого акта нет названия, потому что нужно быть безграничным преступником, чтобы убить такого президента, как Жовенель Моиз, даже не дав ему возможности сказать ни единого слова", - сказал она.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Тогда правоохранители задержали 20 человек.

Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.

Временным исполняющим обязанности главы государства стал председатель сената Жозеф Ламбер.