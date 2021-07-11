Сотрудники полиции Украины рассказали о неудачной попытке депортации "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного как "Авто Копала". Причиной стало то, что мужчина съел собственный паспорт.

Об этом сообщает Dетектив-Info.

Вора пытались депортировать в Грузию, а не на территорию Российской Федерации, где он пребывает в розыске с 2019 года.

"Авто Копалу" первым посадили в самолет компании YanAir, который в 07:30 должен был вылетать из "Борисполя" в Батуми. Этим же рейсом в Грузию должна была лететь делегация из Украины (включая детей), но более сотни этих людей не выпустили из зала ожидания. Оказалось, что сразу после посадки Кобешавидзе съел свой паспорт, после чего стало известно - план правоохранителей по выдворению преступника провалился", - рассказал источник в полиции.

В результате ЧП самолет задержали. А пока полицейские решали, что делать с "Авто Копалой", остальных пассажиров рейса фактически держали в неведении о случившемся и не предоставляя воду и еду.

Представители авиакомпании обещают, что вылет рейса YE 0215 состоится в воскресенье, 11 июля 2021 в 12:00. Что же касается Автандила Кобешавидзе, то его поступок привел к "юридической вилке": с одной стороны, из-за отсутствия документов пограничники не могут пропустить его обратно в Украину, а с другой - из-за отсутствия документов вора в законе невозможно отправить из страны самолетом другого рейса.

Напомним, Офис генерального прокурора подготовил апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе, имея статус "вора в законе".

"Страна" писала о том, что в криминальных кругах ожидали возможного освобождения Олейника из СИЗО. "Есть мнение, что это (арест "Умки" - Ред.) показуха, которая постепенно сойдет на нет", - сообщал наш источник