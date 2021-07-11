Сегодня, 11 июля, в Молдове начались досрочные парламентские выборы. 2 тысячи избирательных участков по всей стране открылись в воскресенье утром.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦИК Родик Сырбу, передает ТАСС.

За голосованием следят 2,4 тыс. наблюдателей, среди которых есть представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, России, Украины, США и других стран. Порядок обеспечивают 6 тыс. полицейских, которые находятся за пределами избирательных участков. Кроме того, в 36 странах открываются 150 пунктов для голосования.

В парламент страны (101 место) по партийным спискам баллотируются свыше 1 тысячи кандидатов в депутаты. Они представляют 20 партий, два избирательных блока, один человек баллотируется как независимый кандидат.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.

Явка на выборах парламента Молдавии по состоянию на 08.30 по Киеву составила 5,07%, сообщил ЦИК. Активнее всего голосуют избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.

По данным DW, ни у одной из партий - участниц предвыборной гонки не будет парламентского большинства - 51 мандата. Основная борьба развернется между Партией действия и солидарности, которую до того, как стать президентом, возглавляла Майя Санду, и избирательным блоком "Коммунисты и социалисты".



Напомним, Молдова осталась без полномочного Кабинета министров в разгар пандемии - в конце декабря 2020 года, когда в отставку подал премьер-министр Ион Кику. Произошло это за день до истечения президентского срока пророссийского Игоря Додона.



Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний президента Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.