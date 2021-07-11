По состоянию на утро воскресенья, 11 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 290 человек.

Напомним, что вчера, 10 июля в стране было выявлено 507 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 217 человек.

Умерли за отчетные сутки 5 человек (с начала эпидемии 52 597 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 374 человека (с начала эпидемии - 2 177 293 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 23 ребенка и 7 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (35 человек), Киевской области (24), Одесской области (22) и Харьковской области (18).

В Киеве выявили 91 новый случай заражения.

Ранее "Страна" сообщала, глава Министерства здравохранения Виктор Ляшко рассказал, какими вакцинами от коронавируса украинцев прививают чаще всего.

Также мы рассказывали, что в Минздраве объяснили украинцам, что им делать, если в базе нет данных о введении первой дозы вакцины от коронавируса.