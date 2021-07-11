Плавание может помочь не только укрепить тело, но и улучшить психическое здоровье, уменьшить риск появления хронических заболеваний и улучшить состояние здоровья людей с диабетом и болезнями сердца.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

"Плохо спите, устали на работе или волнуетесь перед важным событием? В любой непонятной ситуации - начинайте плавать. Конечно, плавание - не панацея. Но этот вид спорта поможет укрепить ваше тело и избавиться определенных проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.

В МОЗ рассказали, что всего два с половиной часа в неделю аэробных физических нагрузок, к которым относится и плавание, могут снизить риск хронических заболеваний и улучшить здоровье людей с диабетом и сердечными заболеваниями.

"У пловцов меньший риск преждевременно умереть, чем у людей, ведущих неактивный образ жизни. Некоторые отмечают, что могут дольше заниматься спортом в воде, чем на суше, поскольку меньше ощущается боль в мышцах или суставах. В частности люди с артритом могут выбрать плавание, чтобы поддерживать физическую активность и избежать возможного травмирования суставов, которое возможно при других занятий", - рассказали в МОЗ.

Кроме того, плавание положительно влияет на психическое здоровье. Для тех, кто страдает фибромиалгией, это поможет с тревогой. А в борьбе с депрессией могут помочь, как вспомогательный элемент, упражнения в теплой воде. Улучшает психологическое состояние всех участников и плавание детей с родителями.

"Если у вас накопилась усталость или стресс, физическая активность принесет заряд бодрости и улучшит настроение. Главное - это регулярность занятий", - советуют в Минздраве.

Напомним, медики не рекомендуют заниматься физическими нагрузками во время аномальной жары.

Также мы сообщали, что во время отдыха у водоемов с детьми нужно придерживаться ряда рекомендаций.