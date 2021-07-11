Ракетный катер Греции вошел в Черное море. Российский флот приступил к слежению за судном

В акваторию Черного моря вошел ракетный катер военно-морских сил Греции "Даниолос". Российский флот приступил к контролю его действий.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороны России в субботу, 10 июля.

Напомним, в конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze с участием Украины и стран НАТО. В ходе учений отработали маневры с сопротивляющимся населением в условиях, приближенных к сложившимся в 2014 году в юго-восточной части Украины.10 июля командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил об их окончании.

Между тем Россия вывела в море весь корабельный состав для наблюдения за учениями.

Также сообщалось, что военные Черноморского флота (ЧФ) России провели под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на фоне черноморских учений Sea Breeze.

Ранее мы писали, что 23 июня произошел инцидент с британским эсминцем Defender. Российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины. По данным российского ведомства, был открыт предупредительный огонь.