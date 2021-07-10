В субботу, 10 июля, в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом задержался вылет в грузинский город Батуми. Пассажиры прождали в аэропорту более 15 часов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев. Оперативный".

Задержался рейс YE215 "Борисполь - Батуми", который должен был вылететь в 7.30 утра. При этом телефоны авиакомпании YanAir не отвечали, а потом пропали из зоны доступа.

Рейс переносили несколько раз. При этом пассажиры, которые уже сдали свой багаж, не могут забрать его обратно, потому что никто не знает где он.

Напомним, 1 июля в "Борисполе" задерживали вылет в Турцию. причина задержки рейсов была в отсутствии разрешения с турецкой стороны.

Также сообщалось, что в июне украинские туристы не смогли вылететь из Харькова в турецкую Анталью рейсом авиакомпании SkyUp. Мест на самолете оказалось меньше, чем проданных билетов. После этого туристов попросили заполнить заявления на имя представителя SkyUp, который, по словам девушки, обещал, что люди смогут улететь рейсом в 11 утра, хотя он "уже заполнен".

Ранее мы писали, что рейс Киев - Батуми компании SkyUp вернули в Борисполь.