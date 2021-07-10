В США водитель из штата Огайо подавился пакетом с наркотиками, когда пытался скрыть "груз" от остановившего его полицейского. В результате мужчина начал задыхаться, но был спасен находившимся рядом бдительным стражем порядка.

Об этом сообщает издание TMZ.

Сообщается, что офицер полиции по имени Чарльз Хоскин остановил Стефана Элаша за превышение скорости и непристегнутый ремень безопасности.

Тогда он увидел, что человек за рулем испытывает трудности с дыханием. Правоохранитель вытащил его из машины, несколько раз ударил по спине, чтобы освободить горло. Это не помогло, тогда сотруднику полиции пришлось приподнять его и сжать грудную клетку, чтобы автомобилист мог выплюнуть инородный предмет.

Водитель признался, что проглотил пакет с марихуаной и принес извинения полицейскому. Прибывшие медики констатировали, что с мужчиной все в порядке. Он получил сразу три наказания - за превышение скорости, непристегнутый ремень и хранение наркотиков.

Как сообщала "Страна", недавно в Киеве разоблачили наркопритон, который находился рядом со школой. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пять килограмм наркотиков, расфасованных в 55 зип-пакетов.

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