Утром в пятницу, 9 июля, в город Туркменистана Серхетабад (бывший Кушка), который находится на границе с Афганистаном, где "Талибан" начал активно захватывать территории, стянули тяжелую военную технику: танки, пушки и бронетранспортеры.

Об этом сообщает turkmen.news со ссылкой на источники.

В издании сообщили, что располагают фотографиями, но не публикуют их из соображений безопасности источников. Как сообщает источник издания, в одном из пограничных отрядов на юге страны в течение трех суток не раз объявляли военную тревогу. А в ночь с 8 на 9 июля из соседней страны было слышно два мощных взрыва.

Кроме того, последние дни в районе ограничивал видимость сухой пыльный ветер, что не позволяло использовать боевую авиацию в полном объеме, но ветер уже утихает.

Стрельбу слышали и жители поселка Полтавка, южнее Серхетабада. В самом Серхетабаде тихо и спокойно, среди людей паники нет. При этом источник на юге Марыйского велаята сообщал, что туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился.

Ранее в Афганистане заявили, что "Талибан" поддерживает Пакистан.